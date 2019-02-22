Главный тренер «Фенербахче» пожелал «Зениту» успехов во всех турнирах

Главный тренер «Фенербахче»прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) во второй игре 1/16 финала Лиги Европы.

Эрсун Янал alemihaber.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Хочу пожелать "Зениту" успехов во всех турнирах. Мы увидели все наши недостатки. Первый гол сразу после начала матча — мы обо всем этом предупреждали, предполагали, что может быть такое начало.

Второй гол тоже был забит после комбинации, о которой мы говорили. Мы очень разочарованы. Теперь мы должны думать о будущем. Нужно убрать допущенные ошибки, нужно, чтобы их не было в следующих матчах.

Мы думали, что контролировали ситуацию, но получили третий гол в свои ворота. Всем спасибо, доброго вечера», — приводит слова Янала sports.ru. 0