«Атлетико» — «Ювентус»: счет матча 2:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над туринским(2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/Atleti 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Первый опасный момент на исходе стартовой десятиминутки создали гости. «Юве» заработал стандарт и Криштиану Роналду, как из пушки, с 30-ти метров выстрелил по воротам. В падении Облаку удалось спасти свою команду и переправить снаряд за лицевую линию, на угловой.

Мадридцы ответили спустя семь минут. Томас Партей приложился из-за пределов штрафной по рамке соперника. Сфера точно по центру пошла и легко досталась голкиперу туринцев.

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На 70-й минуте мадридцы поразили ворота гостей. Тома Лемар отпасовал у чужой штрафной левее на Филипе Луиса, а тот навесил в центр чужой штрафной, где Мората выиграл борьбу у Кьеллини и ударом головой отправил мяч точно в цель.

Однако, арбитр, после просмотра видеоповтора, гол не засчитал — Мората фолил в борьбе с соперником.

А на 79-й минуте «Атлетико» открыл счет. После подачи с углового в суматохе в штрафной «Ювентуса» мяч отлетел к Хосе Хименесу и тот из убойной позиции отправил мяч точно в цель.

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На Гризманн навесил со штрафного с правого фланга атаки во вратарскую, где Манджукич неудачно вынес мяч прямо на Диего Година, а тот ударом с острого угла поразил пустые ворота благодаря рикошету от Криштиану Роналду.

Ответный матч пройдет в Турине 12 марта.