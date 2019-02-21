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    «Ювентус» уступил «Атлетико» в Мадриде

    «Атлетико» — «Ювентус»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    Первый опасный момент на исходе стартовой десятиминутки создали гости. «Юве» заработал стандарт и Криштиану Роналду, как из пушки, с 30-ти метров выстрелил по воротам. В падении Облаку удалось спасти свою команду и переправить снаряд за лицевую линию, на угловой.

    Мадридцы ответили спустя семь минут. Томас Партей приложился из-за пределов штрафной по рамке соперника. Сфера точно по центру пошла и легко досталась голкиперу туринцев.

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    На 70-й минуте мадридцы поразили ворота гостей. Тома Лемар отпасовал у чужой штрафной левее на Филипе Луиса, а тот навесил в центр чужой штрафной, где Мората выиграл борьбу у Кьеллини и ударом головой отправил мяч точно в цель.

    Однако, арбитр, после просмотра видеоповтора, гол не засчитал — Мората фолил в борьбе с соперником.

    А на 79-й минуте «Атлетико» открыл счет. После подачи с углового в суматохе в штрафной «Ювентуса» мяч отлетел к Хосе Хименесу и тот из убойной позиции отправил мяч точно в цель.

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    На Гризманн навесил со штрафного с правого фланга атаки во вратарскую, где Манджукич неудачно вынес мяч прямо на Диего Година, а тот ударом с острого угла поразил пустые ворота благодаря рикошету от Криштиану Роналду.

    Ответный матч пройдет в Турине 12 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала
    «Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 2:0 (0:0)
    Голы: Хименес, 78 (1:0). Годин, 83 (2:0)«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Филипе Луис, Коке (Корреа, 67), Эрнандес, Партей (Лемар, 61), Сауль, Гризманн, Диегу Коста (Мората, 58)«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Бентанкур, Пьянич (Эмре Джан, 72), Дибала (Бернардески, 80), Матюиди (Жоау Канселу, 84), Криштиану Роналду, МанджукичПредупреждения: Диегу Коста, 8. Партей, 45+3. Сандру, 55. Гризманн, 89
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