«Спортинг» потерпел поражение от «Вильярреала»

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла в Лиссабоне, завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол на 3-й минуте забил полузащитник гостей Альфонсо Педраса.
Хозяева доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Маркоса Акуньи на 76-й минуте.
Лига Европы. 1/16 финала
«Спортинг» — «Вильярреал» — 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — 3 Педраса«Спортинг»: Сален, Анде Пинту, Коатес, Бруну Гашпар (Ристовски, 27), Петрович (Вендел, 70), Акунья, Мигел Луиш, Рафинья, Бруну Фернандеш, Жоване Кабрал (Луис Феллипе, 69), Дост«Вильярреал»: Фернандес, Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Фунес Мори, Тригерос (Касерес, 63), Педраса, Чуквуэзе (Раба, 74), Хави Фуэго, Форнальс (Иборра, 80), БаккаПредупреждения: Акунья (6), Мигел Луиш (15), Рафинья (45), Фернандес (72), Касерес (90), Бруну Фернандеш (90), Луис Феллипе (90)Удаление: Акунья (76)
Ответная игра пройдет в Испании 21 февраля. 0