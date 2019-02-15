ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба не сыграет в ответном матчеС небес на землю. Сульшер взглянул правде в глаза
  • 22:49
    • «Краснодар» разошелся миром с «Байером»
  • 00:56
    • «Наполи» уверенно победил «Цюрих» в Швейцарии
  • 00:55
    • «Шахтер» в меньшинстве сыграл вничью с «Айнтрахтом»
  • 00:53
    • «Челси» обыграл «Мальме» на выезде
  • 00:51
    • Гол и передача Черышева принесли «Валенсии» победу над «Селтиком»
    Все новости спорта

    «Спортинг» потерпел поражение от «Вильярреала»

    Лига Европы Спортинг Лиссабон Португалия Вильярреал Футбол Испании Календарь Лиги Европы
    «Спортинг» потерпел поражение от «Вильярреала» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Лиссабоне, завершилась со счетом 0:1.

    Единственный гол на 3-й минуте забил полузащитник гостей Альфонсо Педраса.

    Хозяева доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Маркоса Акуньи на 76-й минуте.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Спортинг» — «Вильярреал» — 0:1 (0:1)
    Гол: 0:1 — 3 Педраса«Спортинг»: Сален, Анде Пинту, Коатес, Бруну Гашпар (Ристовски, 27), Петрович (Вендел, 70), Акунья, Мигел Луиш, Рафинья, Бруну Фернандеш, Жоване Кабрал (Луис Феллипе, 69), Дост«Вильярреал»: Фернандес, Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Фунес Мори, Тригерос (Касерес, 63), Педраса, Чуквуэзе (Раба, 74), Хави Фуэго, Форнальс (Иборра, 80), БаккаПредупреждения: Акунья (6), Мигел Луиш (15), Рафинья (45), Фернандес (72), Касерес (90), Бруну Фернандеш (90), Луис Феллипе (90)Удаление: Акунья (76)

    Ответная игра пройдет в Испании 21 февраля. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
  • 13/02/2019 в 02:00
    •
  • Прогноз
  • «Сент-Этьен» — ПСЖ
  • 2.00
  • Послезавтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Коламбус» и «Айлендерс» могут сыграть результативно
  • «Коламбус» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Тампа-Бэй» Кучерова должна справиться с «Далласом» Радулова
  • «Тампа-Бэй» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Вашингтону» Кузнецова и Овечкина по силам прервать серию побед «Сан-Хосе»
  • «Сан-Хосе» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Питтсбург» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. «Анахайм» прервал серию поражений, «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля Вчера в 09:300
  • 22:50
    • «Лацио» уступил «Севилье» в Риме
  • 22:46
    • БАТЭ нанес поражение «Арсеналу»
  • 22:02
    • Россияне узнали соперников по группе в Кубке Дэвиса
    Игроки ПСЖ Футбол Мстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный СанчесПСЖ нанес МЮ первое поражение при Сульшере 13/02/2019 в 14:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Как начнется евровесна для «Краснодара»?
  • 4.10
    •
  • 00:59
    • «Спортинг» потерпел поражение от «Вильярреала»
  • 00:37
    • Мусаев: В Леверкузене с «Байером» будем играть так же смело
  • 00:34
    • Драгун считает невысокими шансы БАТЭ в противостоянии с «Арсеналом»
    «Тампа-Бэй» — «Калгари» Хоккей НХЛ. Четыре очка Кучерова, три очка у Барбашева, шат-ауты Бобровского и ХудобинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля 13/02/2019 в 09:050
  • 21:48
    • «Атлетико» продлил контракт с главным тренером
  • 20:59
    • Банк ВТБ вернул себе контроль над московским «Динамо»
  • 20:32
    • УЕФА открыл дело против Рамоса за умышленную желтую карточку
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие