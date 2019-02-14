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    Солари: «Реал» верит в VAR и в то, что судья говорит в эти моменты

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    Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари поделился своими эмоциями после поединка 1/8 Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1), а также прокомментировал момент с отменой гола голландцев с помощью системы VAR.

    Сантьяго Солари
    Сантьяго Солари
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    «Соперник отыгрывал нас, загонял в угол. Они часто действовали агрессивно, на грани фола. Но мы знали, как вести себя, мы терпели и забили в нужный момент.

    Я очень доволен выступлением каждого игрока. Для победы здесь нужно было приложить максимум усилий, выложиться по полной. Это Лига чемпионов, тут нет легких матчей или простых соперников. Мы должны много работать, чтобы побеждать.

    Мне еще предстоит внимательно пересмотреть инциндент, поскольку у нас нет монитора. Тем не менее, мы верим в VAR и в то, что судья говорит в эти моменты», — приводит слова Солари Marca.

    Ответный поединок команды проведут 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. 0

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