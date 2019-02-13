Издание France Football назвало Яшина лучшим вратарём в истории

Авторитетное французское издание France Football признало лучшим вратарем в истории знаменитого советского голкипера

Яшин, выступавший за «Динамо» и сборную СССР, занял первое место в рейтинге топ-10 голкиперов за историю футбола.

Из ныне действующих вратарей в первую пятёрку вошли Джанлуиджи Буффон, выступающий за «ПСЖ», и Мануэль Нойер из «Баварии». На восьмом месте — вратарь «Порту» Икер Касильяс.

Отметим, что Лев Яшин — единственный вратарь, которому удалось завоевать «Золотой мяч». Также в его активе золото чемпионата Европы-1960 и Олимпиады-1956, пять титулов чемпиона СССР и три Кубка СССР.

Лучшие вратари в истории по версии France Football

1. Лев Яшин («Динамо» Москва, СССР)

2. Гордон Бэнкс (Англия)

3. Дино Дзофф (Италия)

4. Джанлуиджи Буффон («ПСЖ», Италия)

5. Мануэль Нойер («Бавария», Германия)

6. Петер Шмейхель (Дания)

7. Зепп Майер (ФРГ)

8. Икер Касильяс («Порту», Испания)

9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)

10. Питер Шилтон (Англия) 0