«Аякс» — «Реал»: счет 0:0 после первого тайма

Амстердамскийна своем поле играет вничью с мадридским(0:0) после первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 38-й минуте хозяева поразили ворота «Реала». После навеса с углового последовала скидка головой на Тадича, удар которого потащил Куртуа, но мяч отскочил к Тальяфико, и он головой переправил мяч в сетку мимо голкипера.

Однако, после просмотра видеоповтора, словенский арбитр Дамир Скомина отменил гол «Аякса» из-за офсайда у Душана Тадича, который ставил корпус в борьбе с Куртуа.

Отметим, что это стало первым использованием VAR (видеоассистента арбитра) в истории Лиги чемпионов.

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