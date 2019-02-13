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    «Аякс» играет вничью с «Реалом», гол амстердамцев отменен после видеоповтора

    «Аякс» — «Реал»: счет 0:0 после первого тайма

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    Амстердамский «Аякс» на своем поле играет вничью с мадридским «Реалом» (0:0) после первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Марсело
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    На 38-й минуте хозяева поразили ворота «Реала». После навеса с углового последовала скидка головой на Тадича, удар которого потащил Куртуа, но мяч отскочил к Тальяфико, и он головой переправил мяч в сетку мимо голкипера.

    Однако, после просмотра видеоповтора, словенский арбитр Дамир Скомина отменил гол «Аякса» из-за офсайда у Душана Тадича, который ставил корпус в борьбе с Куртуа.

    Отметим, что это стало первым использованием VAR (видеоассистента арбитра) в истории Лиги чемпионов.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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