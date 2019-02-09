«Вальядолид» и «Вильярреал» голов не забили

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла на стадионе «Хосе Соррилья», завершилась со счетом 0:0.
«Желтая субмарина» владела небольшим территориальным преимуществам, но извлечь из этого выгоду не смогла.
Примера. 23-й тур
«Вальядолид» — «Вильярреал» — 0:0 (0:0)
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Мартинес, Мойяно (Антоньито, 67), Хоакин Фернандес, Алькарас, Мичел, Эрвиас (Верде, 81), Кеко (Фернандес, 90), Плано, Серхи Гвардиола«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Мигелон, Бонера (Коста, 88), Касорла, Педраса, Иборра, Форнальс (Бакка, 72), Морено, Токо-Экамби (Чуквуэзе, 81)Предупреждения: Плано (8), Фунес Мори (29), Касорла (42), Алькарас (56), Эрвиас (65)
В турнирной таблице «Вильярреал» занимает 19-е место (20 очков), а «Вальядолид» — 14-е (26 очков). 0