Гол Черышева помог «Валенсии» спастись от поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании

В составе хозяев голы забили Лоренсо Морон и Хоакин Санчес.
За «Валенсию» отличились Денис Черышев и Кевин Гамейро.
Добавим, что ответная встреча пройдет 28 февраля на стадионе «Месталья» в Валенсии.
Кубок Испании 1/2 финала Первый матч
«Бетис» — «Валенсия» — 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 — Морон (45), 2:0 — Санчес (54), 2:1 — Черышев (70), 2:2 — Гамейро (90+2)«Бетис»: Роблес, Бартра (Гарсия, 10), Сидней, Фирпо, Манди, Гуардадо, Санчес, Каналес, Вильям Карвалью, Ло Чельсо, Морон«Валенсия»: Доменек, Гарай, Гайя, Пиччини, Габриэл, Солер, Коклен (Кондогбиа, 58), Парехо, Черышев, Родриго, Санти Мина (Гамейро, 58)Предупреждения: Фирпо (15), Родриго (52), Солер (65), Парехо (73)