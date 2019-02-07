«Бавария» обыграла «Герту» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии

Фрагмент матча
twitter.com/FCBayern
В основное время матча в составе мюнхенского клуба дублем отметился Серж Гнабри. В дополнительное время у мюнхенцев точный удар на свой счет записал Кингсли Коман.
За берлинскую команду отличились Максимилиан Миттельштедт и Дейви Зельке.
В параллельном матче 1/8 финала «Шальке» на своем поле разгромил «Фортуну» из Дюссельдорфа со счетом 4:1.
Кубок Германии. 1/8 финала
«Герта» — «Бавария» — 2:3 (1:1, 1:1)
Голы: 1:0 — Миттельштедт (3), 1:1 — Гнабри (7), 1:2 — Гнабри (49), 2:2 — Зельке (67), 2:3 — Коман (98)«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Миттельштедт, Калу (Клюнтер, 82), Лазаро, Груйич, Шелбред (Лустенбергер, 103), Дуда (Торунарига, 110), Ибишевич (Зельке, 64)«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Алаба, Киммих, Хуммельс, Горетцка, Алькантара, Хамес, Гнабри (Рибери, 89), Коман, ЛевандовскиПредупреждение: Горетцка (3)