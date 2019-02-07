«Бавария» обыграла «Герту» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии

Мюнхенскаяодержала гостевую победу над берлинской(3:2) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Фрагмент матча twitter.com/FCBayern 1000 Фрибет для всех Забрать!

В основное время матча в составе мюнхенского клуба дублем отметился Серж Гнабри. В дополнительное время у мюнхенцев точный удар на свой счет записал Кингсли Коман.

За берлинскую команду отличились Максимилиан Миттельштедт и Дейви Зельке.

В параллельном матче 1/8 финала «Шальке» на своем поле разгромил «Фортуну» из Дюссельдорфа со счетом 4:1.