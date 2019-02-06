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    Сборная России сыграет первый домашний матч отбора ЧЕ-2020 в Саранске

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Стали известны города, в которых сборная России по футболу проведёт первые домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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    8 июня россияне будут принимать сборную Сан-Марино на «Мордовия Арене» в Саранске.

    11 июня сборная России сыграет со сборной Кипра в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Напомним, что сборная России откроет квалификацию Евро 21 марта встречей с командой Бельгии, которая состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.

    Тремя днями позже, 24 марта, россияне проведут еще один гостевой отборочный матч. На стадионе «Астана Арена» в Астане они встретятся со сборной Казахстана.

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