«Реал» отправил три безответных мяча в ворота «Алавеса»

в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры разгромилсо счетом 3:0.

Первый гол «сливочные» забили на 30-й минуте. Карим Бензема замкнул прострельную передачу Серхио Регилона.

На 80-й минуте мадридцы упрочили свое преимущество. Марко Асенсио прошел по правому флангу и прострелил вдоль ворот, Карлос Вигарай махнул ногой мимо мяча, поэтому никем не прикрытый Винисиус Жуниор спокойно расстрелял цель.

Уже в компенсированное время победную точку поставил Мариано, который в падении головой поразил ворота соперника, воспользовавшись навесом Альваро Одриосолы.

Примера. 22-й тур «Реал» — «Алавес» — 3:0 (1:0) Голы: 1:0 — 30 Бензема, 2:0 — 80 Винисиус Жуниор, 3:0 — 90+1 Диас«Реал»: Куртуа, Рамос, Регилон, Одриосола, Начо, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор (Иско, 87), Себальос, Бэйл (Асенсио, 63), Бензема (Диас, 75)«Алавес»: Пачеко, Марипан, Лагуардиа, Дуарте, Вигарай, Пина, Ману Гарсия (Гвидетти, 81), Хони Родригес, Вакасо, Бурги (Ролан, 67), Кальери (Алекс Бланко, 81)Предупреждения: Лагуардиа (32), Бурги (54), Вакасо (74)

В турнирной таблице «Реал» занимает третье место (42 очка), а «Алавес» — седьмое (32 очка). 0