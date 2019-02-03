ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией», «Реал» встретится с «Алавесом»
  • 17:02
    • Биволу интересен бой с Ковалевым
  • 14:38
    • Гаспарян и Макарова выиграли парный разряд турнира в Санкт-Петербурге
  • 14:26
    • Месси и Дембеле могут не сыграть с «Реалом»
  • 10:10
    • Ковалев победил Альвареса и вернул чемпионский пояс WBO
  • 08:37
    • «Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», «Вашингтон» дома уступил «Милуоки»
    Все новости спорта

    «Уфа» подписала вратаря

    Уфа РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    Голкипер Юрий Шафинский подписал контракт с «Уфой», сообщила пресс-служба клуба.

    Юрий Шафинский (слева)
    Юрий Шафинский (слева)
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Игрок присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Ларнаке.

    Шафинский является воспитанником московского «Торпедо». Профессиональную карьеру голкипер начал в 2013 году в составе дубля «Локомотива». В 2015-м Шафинский стал вратарем махачкалинского «Анжи», а через два сезона перешел в «Томь», где принял участие в 30 матчах. В 13 играх ворота Шафинского оставались в неприкосновенности.

    «Уфа» набрала 16 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • «Тоттенхэм» еще рано списывать со счетов
  • 01:34
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Арсенал»
  • 1.66
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Монпелье» в турнирной таблице?
  • «Ним» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
  • «Торпедо» в родных стенах может обыграть «Нефтехимик»
  • «Торпедо» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Сочи» и «Локомотив» не забросят много шайб
  • «Сочи» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Андрей Аршавин Футбол И тут пошел снег. Как Аршавин переходил в «Арсенал»История об одном из главных российских трансферов Вчера в 14:111
  • 16:45
    • Куртуа ждет Азара в «Реале»
  • 16:29
    • СПАЛ и «Торино» завершили матч без голов
  • 16:13
    • «Манчестер Сити» нужен защитник «Лестера»
    «Сибирь» — СКА Хоккей КХЛ. СКА проиграл «Сибири», победа «Салавата», ЦСКА победил «Северсталь»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля Вчера в 20:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Центральный матч тура в АПЛ пройдет результативно
  • 2.99
    •
  • 15:58
    • «Эспаньол» ушел от поражения против «Вильярреала»
  • 15:40
    • Ястремская выиграла турнир в Хуахине
  • 15:17
    • Китайские клубы ведут борьбу за игрока «Лилля»
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» прервал серию поражений, Василевский оформил шат-аутОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля Вчера в 09:140
  • 15:05
    • «Краснодар» обыграл «Нью-Инглэнд Революшн»
  • 14:49
    • Демченко стала третьей на этапе Кубка мира в Альтенберге
  • 14:11
    • «Уфа» подписала вратаря
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие