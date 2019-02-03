«Уфа» подписала вратаря

Голкиперподписал контракт с сообщила пресс-служба клуба.

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Игрок присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Ларнаке.

Шафинский является воспитанником московского «Торпедо». Профессиональную карьеру голкипер начал в 2013 году в составе дубля «Локомотива». В 2015-м Шафинский стал вратарем махачкалинского «Анжи», а через два сезона перешел в «Томь», где принял участие в 30 матчах. В 13 играх ворота Шафинского оставались в неприкосновенности.

«Уфа» набрала 16 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0