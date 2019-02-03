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    Рашфорд принес «МЮ» победу над «Лестером»

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лестер Сити Календарь АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом победил «Лестер» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 1:0.

    Маркус Рашфорд
    Маркус Рашфорд
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    Единственный гол забил форвард Маркус Рашфорд на девятой минуте.

    В концовке матча «Лестер» создал несколько голевых моментов, но так и не смог сравнять счет. Ближе всех к успеху был Джейми Варди, пробивший с нескольких метров через себя.

    «МЮ» набрал 48 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Лестер» с 32 баллами располагается на 11-й строчке.

    АПЛ. 25-й тур
    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (0:1)
    Гол: Рашфорд, 9«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Менди (Ихеаначо, 84), Ндиди, Барнс, Мэддисон (Геззаль, 62), Варди, Грэй (Окадзаки, 74)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Байи, Линделеф, Янг, Эррера, Погба, Матич, Санчес (Марсьяль, 67), Лингард (Джоунс, 90), Рашфорд (Лукаку, 78)Предупреждения: Лингард, 20. Варди, 32. Матич, 42. Менди, 45. Шоу, 80. Геззаль, 82. Марсьяль, 90+3. Ндиди, 90+3
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