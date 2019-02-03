Рашфорд принес «МЮ» победу над «Лестером»

с минимальным счетом победилв матче— 1:0.

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Единственный гол забил форвард Маркус Рашфорд на девятой минуте.

В концовке матча «Лестер» создал несколько голевых моментов, но так и не смог сравнять счет. Ближе всех к успеху был Джейми Варди, пробивший с нескольких метров через себя.

«МЮ» набрал 48 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Лестер» с 32 баллами располагается на 11-й строчке.