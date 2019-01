«Монако» арендовал нападающего «Наполи»

Бразильский форвард «Наполи»стал игроком, сообщает пресс-служба монегасков

23-летний нападающий неаполитанцев будет выступать за красно-белых на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

Винисиус перешел в «Наполи» летом 2018 года и был отправлен в аренду в «Риу Аве». Он провел 14 матчей за этот клуб в чемпионате Португалии и забил 8 голов.

#WelcomeToMonaco 🇮🇩, Carlos Vinícius 🖋

🇧🇷 After spending the first half of the season on loan at Rio Ave, the forward has joined AS Monaco on loan from Napoli for the rest of the campaign. pic.twitter.com/SrRqCKEzu2