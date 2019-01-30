«Фиорентина» разгромила «Рому» и вышла в полуфинал Кубка Италии

В четвертьфинале Кубка Италииодержала домашнюю победу надсо счетом 7:1.

В составе команды из Флоренции хет-триком отметился Федерико Кьеза, дубль на свой счет записал Джованни Симеоне, еще по одному мячу забили Луис Мурьель и Марко Бенасси.

Единственный гол римского клуба забил Александар Коларов.

Отметим, что на 72-й минуте встречи с поля был удален нападающий «Ромы» Эдин Джеко.

В полуфинале «Фиорентина» сыграет с победителем встречи «Аталанта» — «Ювентус», которая состоится сегодня позднее.