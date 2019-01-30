«Фиорентина» разгромила «Рому» и вышла в полуфинал Кубка Италии

Фрагмент матча
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В составе команды из Флоренции хет-триком отметился Федерико Кьеза, дубль на свой счет записал Джованни Симеоне, еще по одному мячу забили Луис Мурьель и Марко Бенасси.
Единственный гол римского клуба забил Александар Коларов.
Отметим, что на 72-й минуте встречи с поля был удален нападающий «Ромы» Эдин Джеко.
В полуфинале «Фиорентина» сыграет с победителем встречи «Аталанта» — «Ювентус», которая состоится сегодня позднее.
Кубок Италии. 1/4 финала
«Фиорентина» — «Рома» — 7:1 (3:1)
Голы: Кьеза, 7 (1:0). Кьеза, 18 (2:0). Коларов, 28 (2:1). Муриэль, 33 (3:1). Бенасси, 66 (4:1). Кьеза, 74 (5:1). Симеоне, 79 (6:1). Симеоне, 89 (7:1)«Фиорентина»: Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу (Лаурини, 22), Миленкович, Бенасси, Верету, Фернандес, Миральяс, Муриэль (Симеоне, 73), Кьеза (Жерсон, 77)«Рома»: Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Пасторе (Пеллегрини, 46), Н`Зонзи (Джеко, 46), Кристанте, Дзаньоло, Эль-Шаарави (Де Росси, 77), ШикПредупреждения: Дзаньоло, 11. Эль-Шаарави, 31. Муриэль, 69. Пеллегрини, 71Удаление: Джеко, 72