Индзаги: «Лацио» не заслуживал поражения от «Ювентуса»

Главный тренер— о матче 21-го тура чемпионата Италии против(1:2).

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«Не помню, чтобы у "Ювентуса" были такие проблемы в нынешнем сезоне, как сегодня. Мы нанесли 9 ударов в створ, а они — 3. Было много угловых. Футбол несправедлив. Мы не заслуживали поражения. Если продолжим играть в том же духе, мы сделаем наших болельщиков счастливыми.

Обнял всех игроков после финального свистка, потому что они выдали потрясающий матч. Единственный негативный момент — это результат. Если не забиваешь второй гол "Ювентусу", то за это заплатишь. Мы очень старались, но Щенсны делал хорошие сейвы, а мяч выбивали с линии ворот.

"Лацио" был агрессивен и создал "Ювентусу" больше проблем, чем кто-либо в нынешнем сезоне. Но футбол жесток. Если не реализуешь моменты, это становится проблемой», — цитирует Индзаги Football Italia.

После 21 тура в Серии А «Ювентус» набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Лацио» (32 балла) — на восьмом месте. 0