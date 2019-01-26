Примера. Разгром от «Севильи», «Барселона» сыграет в гостях у «Жироны», «Реал» — против «Эспаньола»

«Севилья» — «Леванте» — 5:0
В матче 21-го тура Примеры «Севилья» принимала «Леванте» и одержала разгромную победу.
Хозяева поля выиграли со счетом 5:0.
В составе «Севильи» голом отличился экс-игрок «Спартака» Квинси Промес, который сперва не реализовал пенальти, но тут же сыграл на добивании. Нидерландец записал себе в актив еще и ассист.
Также у победителей отличились Виссам Бен Йеддер, Андре Силва, Франко Васкес и Пабло Сарабия, который забил ударом с «точки».
«Севилья» набрала 36 очков и после своей победы занимает третье место. У «Леванте» 26 очков и десятая позиция.
Примера. 21-й тур
«Севилья» — «Леванте» — 5:0 (0:0)
Голы: Бен Йеддер, 48 (1:0). Андре Силва, 60 (2:0). Васкес, 71 (3:0). Сарабия, 80 — с пенальти (4:0). Промес, 90 (5:0)Нереализованный пенальти: Промес, 90 (вратарь)«Севилья»: Вацлик, Каррису, Гомес (Меркадо, 12), Вебер, Банега (Амаду, 74), Васкес, Меса, Бен Йеддер, Промес, Алейш Видаль (Сарабия, 54), Андре Силва«Леванте»: Ойер Оласабаль, Коке, Кабако, Пьер, Рочина (Хасон, 72), Кампанья, Барди (Дукуре, 76), Мансанара, Моралес, Боатенг (Рохер, 76), МайоральПредупреждения: Меркадо, 40. Банега, 56. Пьер, 86
«Атлетико» М — «Хетафе»26 января, 18:15 мск
«Леганес» — «Эйбар»26 января, 20:30 мск
«Валенсия» — «Вильярреал»16 января, 22:45 мск
«Вальядолид» — «Сельта»27 января, 14:00 мск
«Жирона» — «Барселона»27 января, 18:15 мск
«Атлетик» Б — «Бетис»27 января, 20:30 мск
«Реал Сосьседад» — «Уэска»17 января, 20:30 мск
«Эспаньол» — «Реал»27 января, 22:45 мск