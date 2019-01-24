«Милан» объявил о подписании контракта с Пентеком

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Соглашение 23-летнего польского форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Официально футболист будет представлен на пресс-конференции, которая состоится в четверг, 24 января.

Напомним, что Пентек проводит свой первый сезон в серии А. В июле 2018 года он перешел в «Дженоа» из польской «Краковии» за 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне форвард провел 21 встречу в составе «Дженоа» во всех турнирах и записал на свой счет 19 забитых мячей и одну голевую передачу. 0