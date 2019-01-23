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    Тульский «Арсенал» обыграл «Ягеллонию» в контрольном поединке

    Трансферы Футбол России Арсенал Тула
    Тульский «Арсенал» в рамках подготовки ко второй части сезона обыграл польскую «Ягеллониею» со счетом 2:1.

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    В составе победителей отличился Кантемир Берхамов, а второй мяч поляки забили сами себе. За проигравших гол провел Патрик Клималь.

    «Канониры» после 17 туров занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Товарищеские матчи
    «Ягеллония» — «Арсенал» — 1:2 (0:0)
    Голы: Берхамов, 65 (0:1). Клималя, 76 (1:1). Герах, 83 — в свои ворота (1:2)«Арсенал»: Левашов (Шамов, 46), Комбаров (Хагуш, 46), Григалава (Денисов, 46), Беляев, Альварес (Володько, 46), Кадири, Горбатенко (Берхамов, 46), Костадинов (Аджоев, 46), Бакаев (Мирзов, 57), Джорджевич (Ожегович, 46), Кангва (Лесовой, 57)
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