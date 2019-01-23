Тульский «Арсенал» обыграл «Ягеллонию» в контрольном поединке

Фрагмент матча
ПФК «Арсенал»
В составе победителей отличился Кантемир Берхамов, а второй мяч поляки забили сами себе. За проигравших гол провел Патрик Клималь.
«Канониры» после 17 туров занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Товарищеские матчи
«Ягеллония» — «Арсенал» — 1:2 (0:0)
Голы: Берхамов, 65 (0:1). Клималя, 76 (1:1). Герах, 83 — в свои ворота (1:2)«Арсенал»: Левашов (Шамов, 46), Комбаров (Хагуш, 46), Григалава (Денисов, 46), Беляев, Альварес (Володько, 46), Кадири, Горбатенко (Берхамов, 46), Костадинов (Аджоев, 46), Бакаев (Мирзов, 57), Джорджевич (Ожегович, 46), Кангва (Лесовой, 57)