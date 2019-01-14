«Леганес» усилился украинским защитником

Украинский защитник «Луго» Василий Кравец продолжит карьеру в «Леганесе», сообщает официальный сайт клуба

Василий Кравец twitter.com/dyonoticias 1000 Фрибет для всех Забрать!

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила € 2 млн.

Футболист подписал контракт с «Леганесом» до лета 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне 21-летний Кравец провёл за «Луго» 15 матчей в Сегунде и стал автором двух результативных передач. Ранее он выступал за львовские «Карпаты».

Напомним, что за «Леганес» в данный момент выступает ещё один украинец — 19-летний голкипер Андрей Лунин, который арендован у мадридского «Реала». 0