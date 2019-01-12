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    «Арсенал» объявил о переходе защитника БАТЭ

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    Защитник БАТЭ Максим Володько продолжит карьеру в тульском «Арсенале», сообщает официальный сайт российского клуба.

    Максим Володько
    Максим Володько
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    «Оружейники» заключили с 26-летним футболистом соглашение, рассчитанное на полтора сезона — до лета 2020 года.

    Володько является воспитанником БАТЭ и на протяжении всей карьеры выступал за родной клуб, проведя в его составе более 200 матчей.

    С борисовской командой он семь раз становился обладателем золотых медалей чемпионата, пять раз выигрывал Суперкубок Беларуси и один раз — Кубок страны.

    В 2014 году дебютировал в национальной команде Белоруссии. На данный момент на счету защитника 30 матчей за сборную.

    В завершившемся сезоне Высшей лиги Беларуси Володько принял участие в 22 матчах, в которых результативными действиями не отметился.

    БАТЭ финишировал на первом месте в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя на 9 очков. 0

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