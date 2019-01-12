«Арсенал» объявил о переходе защитника БАТЭ

Защитник БАТЭпродолжит карьеру в тульском «Арсенале», сообщает официальный сайт российского клуба.

«Оружейники» заключили с 26-летним футболистом соглашение, рассчитанное на полтора сезона — до лета 2020 года.

Володько является воспитанником БАТЭ и на протяжении всей карьеры выступал за родной клуб, проведя в его составе более 200 матчей.

С борисовской командой он семь раз становился обладателем золотых медалей чемпионата, пять раз выигрывал Суперкубок Беларуси и один раз — Кубок страны.

В 2014 году дебютировал в национальной команде Белоруссии. На данный момент на счету защитника 30 матчей за сборную.

В завершившемся сезоне Высшей лиги Беларуси Володько принял участие в 22 матчах, в которых результативными действиями не отметился.

БАТЭ финишировал на первом месте в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя на 9 очков. 0