Игрок «Ахмата» перейдет в лиссабонский «Спортинг»

Полузащитник грозненскогопродолжит карьеру в лиссабонском, утверждает A Bola.

Идрисса Думбия ФК «Ахмат» 100% Высокие коэффициенты Играть!

По информации издания, сегодня, 11 января, игрок прибудет в Лиссабон, где пройдет медицинское обследование перед переходом в новый клуб. После осмотра Думбия подпишет со «Спортингом» контракт, рассчитанный на 4,5 сезона — до лета 2023 года.

«Ахмат» получит за 20-летнего хавбека порядка 2,5 миллиона евро. При этом с учетом бонусов сумма может вырасти до 3 миллионов евро.

Думбия перешел в «Ахмат» летом 2018 года из «Андерлехта». В нынешнем сезоне ивуарийский хавбек принял участие в 16 матчах российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу. 0