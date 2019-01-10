Агент: Возвращение Вагнера в ЦСКА? Не исключаю такой вариант

Агент, представляющий нападающего «Бешикташа», рассказал о ситуации игрока в Турции и возможности возвращения в Россию.

«Да, Вагнер очень скучает по ЦСКА. Он провел в клубе семь лет, если не ошибаюсь, выиграл 16 титулов.

У Вагнера дружеские отношения с президентом клуба, генеральным директором, переводчиком.

Когда он решит все вопросы с "Бешикташем", не исключаю вариант с возвращением. Шансы всегда есть.

Но пока у Вагнера действующий контракт, нужно его соблюдать. Если бы он был свободным агентом, возможность возвращения в Россию наверняка бы рассматривалась.

Предложения есть всегда. Особенно кода появляются новости, что Вагнер может стать свободным агентом. Интерес сразу возрастает, все запрашивают информацию.

Вагнер уважает и очень любит ЦСКА. И нам бы очень хотелось, чтобы он играл в ЦСКА до завершения карьеры.

Но Вагнер профессионал, если будет предложение от другого клуба, он его обязательно рассмотрит», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013 году. Бразилец — лучший бомбардир в российской истории клуба (124 гола в 259 матчах).

В составе ЦСКА трижды выиграл чемпионат России (2005, 2006, 2012/13), шесть раз — Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13), четырежды — Суперкубок России (2006, 2007, 2009, 2013), Кубок УЕФА-2004/05. 0