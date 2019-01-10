Коноплянка может покинуть «Шальке» из-за похода в ночной клуб

Полузащитник «Шальке»может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Bild.

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По информации издания, украинский легионер и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско.

После матча группового турнира Лиги чемпионов против «Порту» (1:3) Коноплянка, а также Матия Настасич, Амин Харит, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александер Нюбель отправились в ночной клуб.

Футболисты пробыли там до утра, а вместе с ними гуляли и некоторые сотрудники команды. В следующей игре на поле из нарушителей режима появился только Настасич.

Коноплянка перешел в «Шальке» в 2016 году из «Севильи». В текущем сезоне на его счету 14 матчей и 1 голевая передача во всех турнирах. 0