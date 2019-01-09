«Крылья Советов» усилятся лучшим бомбардиром ФНЛ

Нападающий «Чертаново»близок к переходу в самарские

Директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере игрока. Ожидается, что переход будет оформлен после прохождения им медосмотра.

«Приходится продавать игроков, чтобы были деньги на выступление в ФНЛ. Удачи Антону в новом клубе», — сказал Ларин «Чемпионату».

22-летний Зиньковский выступает за «Чертаново» с 2014 года. Он забил 11 голов (5 — с пенальти) в 22 матчах (все — в основном составе) за клуб в этом сезоне Футбольной национальной лиги.

По числу забитых мячей Антон делит второе место с бывшим партнёром по команде, полузащитником Максимом Глушенковым, в списке лучших бомбардиров ФНЛ.

После 16 туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Чертаново» — на четвёртой строчке в таблице ФНЛ после 24 туров. 0