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    «Арсенал» и «МЮ» встретятся в Кубке Англии

    Футбол Англии Кубок Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Бернли Вест Хэм Эвертон Уотфорд
    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Центральным матчем этой стадии станет игра «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в Лондоне.

    Пары 1/16 финала

    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Сити» — «Бернли»

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

    «Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»/«Лутон»

    «АФК Уимблдон» — «Вест Хэм»

    «Шрусбери»/«Стоук Сити» — «Вулверхэмптон»

    «Миллуолл» — Эвертон«

    "Брайтон" — "Вест Бромвич"

    "Бристоль Сити" — Болтон

    "Аккрингтон" — "Дерби Каунти"/»Саутгемптон«

    "Ньюкасл"/»Блэкберн« — Уотфорд»

    «Донкастер» — «Олдхэм»

    «Мидлсбро» — Ньюпорт

    «Барнет» — «Брентфорд»

    «Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Суонси» — «Джиллингем»

    Базовый день 1/16 финала — 26 января. В случае ничьей состоится переигровка на поле гостей. 0

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