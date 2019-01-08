«Арсенал» и «МЮ» встретятся в Кубке Англии

«Автомобилист» или СКА — кто победит в битве лидеров КХЛ? «Автомобилист» — СКА. Прогноз и ставки 1.87

ЦСКА возьмет реванш у «Локомотива» за поражение на старте сезона «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки 1.92