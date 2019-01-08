«Арсенал» и «МЮ» встретятся в Кубке Англии

Пьер-Эмерик Обамеянг
ESPN
Центральным матчем этой стадии станет игра «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в Лондоне.
Пары 1/16 финала
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» — «Бернли»
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»
«Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»/«Лутон»
«АФК Уимблдон» — «Вест Хэм»
«Шрусбери»/«Стоук Сити» — «Вулверхэмптон»
«Миллуолл» — Эвертон«
"Брайтон" — "Вест Бромвич"
"Бристоль Сити" — Болтон
"Аккрингтон" — "Дерби Каунти"/»Саутгемптон«
"Ньюкасл"/»Блэкберн« — Уотфорд»
«Донкастер» — «Олдхэм»
«Мидлсбро» — Ньюпорт
«Барнет» — «Брентфорд»
«Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»
«Суонси» — «Джиллингем»
Базовый день 1/16 финала — 26 января. В случае ничьей состоится переигровка на поле гостей. 0