«Атлетик» на выезде обыграл «Сельту

В Виго прошел матч 18-го тура чемпионата Испании между местнойиз Бильбао.

Гости одержали победу со счетом 2:1.

На голы Икера Муньяина и Иньяки Уильямса хозяева ответили только точным ударом Франсиско Пейнадо.

В турнирной таблице Примеры «Сельта», у которой осталось 21 очко, располагается на четырнадцатом месте. У «Атлетика» теперь в активе 19 очков, команда поднялась на семнадцатое место.