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    «Атлетик» на выезде обыграл «Сельту

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    В Виго прошел матч 18-го тура чемпионата Испании между местной «Сельтой» и «Атлетиком» из Бильбао.

    «Сельта» — «Атлетик»
    «Сельта» — «Атлетик»
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    Гости одержали победу со счетом 2:1.

    На голы Икера Муньяина и Иньяки Уильямса хозяева ответили только точным ударом Франсиско Пейнадо.

    В турнирной таблице Примеры «Сельта», у которой осталось 21 очко, располагается на четырнадцатом месте. У «Атлетика» теперь в активе 19 очков, команда поднялась на семнадцатое место.

    Примера. 18-й тур
    «Сельта» — «Атлетик» — 1:2 (1:1)
    Голы: Муньяин, 19 (0:1), Пейнадо, 45+2 (1:1), Уильямс, 54 (1:2)«Сельта»: Бланко, Кабраль, Жунка, Мальо, Араухо, Лоботка (Систо, 64), Йокушлу, Браис Мендес, Бельтран (Юльсагер, 80), Буфаль (Эккерт, 74), Макси Гомес«Атлетик»: Яго Эррерин, Мартинес, Нуньес, Берчиче, Де Маркос, Муниаин, Дани Гарсия (Сан Хосе, 76), Кордоба (Баленсиага, 89), Беньят, Капа, Иньяки Уильямс (Адурис, 67)Предупреждения: Уильямс (15), Йокушлу (25), Кордоба (40), Дани Гарсия (58), Мальо (67), Адурис (85), Муниаин (90)
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