«Атлетик» на выезде обыграл «Сельту

«Сельта» — «Атлетик»
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Гости одержали победу со счетом 2:1.
На голы Икера Муньяина и Иньяки Уильямса хозяева ответили только точным ударом Франсиско Пейнадо.
В турнирной таблице Примеры «Сельта», у которой осталось 21 очко, располагается на четырнадцатом месте. У «Атлетика» теперь в активе 19 очков, команда поднялась на семнадцатое место.
Примера. 18-й тур
«Сельта» — «Атлетик» — 1:2 (1:1)
Голы: Муньяин, 19 (0:1), Пейнадо, 45+2 (1:1), Уильямс, 54 (1:2)«Сельта»: Бланко, Кабраль, Жунка, Мальо, Араухо, Лоботка (Систо, 64), Йокушлу, Браис Мендес, Бельтран (Юльсагер, 80), Буфаль (Эккерт, 74), Макси Гомес«Атлетик»: Яго Эррерин, Мартинес, Нуньес, Берчиче, Де Маркос, Муниаин, Дани Гарсия (Сан Хосе, 76), Кордоба (Баленсиага, 89), Беньят, Капа, Иньяки Уильямс (Адурис, 67)Предупреждения: Уильямс (15), Йокушлу (25), Кордоба (40), Дани Гарсия (58), Мальо (67), Адурис (85), Муниаин (90)