Голы Неймара и Мбаппе помогли ПСЖ выйти в 1/16 финала Кубка Франции

«Пари Сен-Жермен»
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В составе парижского клуба голами отметились Неймар (70-я минута), Килиан Мбаппе (77) и Юлиан Дракслер (87), еще один мяч в собственные ворота полузащитник хозяев поля Сильвейн Жуле (24).
Парижская команда вышла в 1/16 финала турнира, а «Понтиви» из Кубка Франции вылетел.
«ПСЖ» после 17 проведённых матчей в этом сезоне чемпионата Франции располагается на первом месте в турнирной таблице.
«Понтиви» — на пятой строчке в таблице пятого французского дивизиона после 12 туров. 0