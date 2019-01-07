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    Голы Неймара и Мбаппе помогли ПСЖ выйти в 1/16 финала Кубка Франции

    Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ
    В матче 1/32 финала Кубка Франции клуб пятого дивизиона «Понтиви» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:4.

    «Пари Сен-Жермен»
    «Пари Сен-Жермен»
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    В составе парижского клуба голами отметились Неймар (70-я минута), Килиан Мбаппе (77) и Юлиан Дракслер (87), еще один мяч в собственные ворота полузащитник хозяев поля Сильвейн Жуле (24).

    Парижская команда вышла в 1/16 финала турнира, а «Понтиви» из Кубка Франции вылетел.

    «ПСЖ» после 17 проведённых матчей в этом сезоне чемпионата Франции располагается на первом месте в турнирной таблице.

    «Понтиви» — на пятой строчке в таблице пятого французского дивизиона после 12 туров. 0

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