«Краснодар» подтвердил приобретение шведского полузащитника

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника АИКа

Клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста.

Ольссон прибудет на сбор «горожан» в Марбелье, где и подпишет личный контракт, после чего присоединится к «черно-зеленым» и начнет с командой готовиться ко второй части сезона 2018/2019.

С 15 лет Ольссон выступал за различные юношеские сборные своей страны, затем защищал цвета молодежной сборной.

8 января 2017 года в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара состоялся его дебют в главной национальной команде Швеции. На сегодняшний день в активе центрального полузащитника пять игр в рядах шведской сборной. 0