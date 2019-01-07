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    «Краснодар» подтвердил приобретение шведского полузащитника

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    «Краснодар» на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника АИКа Кристоффера Ольссона.

    Кристоффер Ольссон
    Кристоффер Ольссон
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    Клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста.

    Ольссон прибудет на сбор «горожан» в Марбелье, где и подпишет личный контракт, после чего присоединится к «черно-зеленым» и начнет с командой готовиться ко второй части сезона 2018/2019.

    С 15 лет Ольссон выступал за различные юношеские сборные своей страны, затем защищал цвета молодежной сборной.

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