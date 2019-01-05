«Монпелье» вылетел из Кубка Франции

В матче 1/32 финала Кубка Франциипотерпел выездное поражение от клуба третьего по силе дивизиона странысо счётом 0:1.

Автором единственного гола стал полузащитник Матье Жеран, отличившийся на 93-й минуте.

«Антант» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, «Монпелье» покинул турнир.

Действующим победителем Кубка Франции является «Пари Сен-Жермен». Парижане выиграли четыре последних розыгрыша турнира и занимают первое место в истории по количеству титулов (12).

Другие результаты

«Амьен» — «Валансьен» — 1:0

«Лион-Дюшер» — «Ним» — 3:0

«Стад Понтиви» — «Генгам» — 2:4

«Бержерак» — «Ньор» — 2:1

«Ле-Пюи Фут 43» — «Нанси» — 0:1. 0