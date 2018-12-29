«Тоттенхэм» прервал победную серию, проиграв «Вулверхэмптону»

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(1:3) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голами отличились Вийи Боли (72), Рауль Хименес (83) и Элдер Кошта (87).

За хозяев поля единственный мяч в этой встрече забил Гарри Кейн (22-я минута).

«Тоттенхэм», имея в активе 45 баллов, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Напомним, что в предыдущих пяти матчах Премьер-лиги «шпор» одержали пять побед.

«Вулверхэмптон», набрав 29 очков, поднялся на седьмую строчку.

В следующем матче «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Кардифф Сити», а «Вулверхэмптон» на своем поле встретится с «Кристал Пэлас». 0