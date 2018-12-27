Президент «Ахмата»: Направили письмо о выдвижении Дюкова на пост президента РФС

Президент «Ахмата»заявил, что клуб направил письмо в избирательный комитет РФС о выдвижении кандидатурына пост главы организации.

Дюков с 2008 по 2017 годы был президентом «Зенита». Также он входит в исполком РФС и возглавляет комитет программ развития футбола.

«Сегодня мы направили письмо в избирательный комитет РФС о выдвижении кандидатуры Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза.

Александр Валерьевич — отличный менеджер и руководитель. Имеет бесценный опыт работы в футболе, возглавляет комитет программ развития футбола РФС.

Должность президента РФС позволит Дюкову реализовать все планы и программы развития спорта номер один, поднять наш футбол на качественно новый уровень.

Особенно это важно сейчас, когда страна провела лучший в истории чемпионат мира, и мы должны правильно воспользоваться наследием футбола», — сказал Даудов «Чемпионату».

Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций — членов Российского футбольного союза.

Свои голоса за Дюкова, помимо «Ахмата» отдали Федерация футбола Татарстана, «Рубин», «Нефтехимик» и КАМАЗ.

Выборы нового главы РФС состоятся 22 февраля. Сейчас эту должность временно занимает президент РПЛ Сергей Прядкин. 0