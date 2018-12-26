Гвардиола: «Ман Сити» едет в Лестер за победой

Главный тренер— о предстоящем гостевом поединке 19 тура АПЛ с

Хосеп Гвардиола twitter.com/ManCity 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Мы едем в Лестер за победой. В прошлом сезоне, когда мы теряли очки, то затем сразу же побеждали. Нам нужно это сделать в оставшихся двух гостевых играх до нового года. Когда мы побеждаем, я говорю игрокам оставаться спокойными. То же самое и сейчас. Мы проиграли в последнем матче, это бывает, концентрируемся на следующей игре.

Мы должны показать характер. Нам много раз удавалось показывать, что мы хорошо реагируем на поражения, хотя с "Лестером" будет непросто, как и с "Саутгемптоном". В ноябре "Саутгемптон" нанес на три удара по нашим воротам больше, чем "Кристал Пэлас", но мы тогда победили 6:1. Но иногда в футболе статистика не важна. Важны только голы», — цитирует Гвардиолу Goal.

После 18 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с 44 очками в активе, на четыре очка отставая от «Ливерпуля». «Лестер» (25) в свою очередь располагается на девятой строчке. 0