«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью

В матче 19-го тура английской Премьер-лигина своем поле сыграл вничью ссо счетом 1:1 (0:0).

Лондонская команда вышла вперед благодаря голу Райана Сесеньона на 74-й минуте. «Волкам» удалось отыграться на 85-й минуте, когда отличился Ромен Сес.

«Фулхэм» под руководством Клаудио Раньери не побеждает шесть матчей кряду.

«Дачники» поднялись на девятнадцатое место, набрав 11 баллов, а «Вулверхэмптон» идет на девятой строчке, у команды 26 очков.

В следующем туре 29 декабря «Фулхэм» на своем поле примет «Хаддерсфилд», а «Вулверхэмптон» в тот же день сыграет в гостях против «Тоттенхэма».