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    «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Фулхэм Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1 (0:0).

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    Лондонская команда вышла вперед благодаря голу Райана Сесеньона на 74-й минуте. «Волкам» удалось отыграться на 85-й минуте, когда отличился Ромен Сес.

    «Фулхэм» под руководством Клаудио Раньери не побеждает шесть матчей кряду.

    «Дачники» поднялись на девятнадцатое место, набрав 11 баллов, а «Вулверхэмптон» идет на девятой строчке, у команды 26 очков.

    В следующем туре 29 декабря «Фулхэм» на своем поле примет «Хаддерсфилд», а «Вулверхэмптон» в тот же день сыграет в гостях против «Тоттенхэма».

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 19-й тур
    «Фулхэм» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:1 (0:0)
    Голы: Сессеньон, 74 (1:0). Сес, 85 (1:1)«Фулхэм»: Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Кристи, Моусон, Брайан, Сери (Макдональд, 82), Шюррле (Сессеньон, 66), Митрович, Камара (Кэрни, 73)«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 82), Коади, Жоау Моутинью, Сес, Гиббс-Уайт (Элдер Кошта, 63), Хименес, Траоре (Иван Кавалейру, 46)Предупреждения: Чемберс, 44. Сес, 44. Кристи, 45
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