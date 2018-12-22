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    Клопп: В матче с «Вулверхэмптоном» я увидел кое-что действительно хорошее

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездную победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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    «Было ясно, что вся игра будет трудной. Это был большой бой. Первый гол получился блестящим, это было круто. Как, впрочем, и второй мяч. Я полностью доволен результатом.

    Мы показали идеальный футбол, особенно в таких погодных условиях. В этом матче я увидел кое-что действительно хорошее. Это абсолютно круто, то, сколько мы сейчас имеем очков», — приводит слова Клоппа ВВС.

    Благодаря этой победе «Ливерпуль» (48 очков) сохранил лидерство в турнирной таблице английской Премьер-лиги перед Рождеством, опережая на четыре балла «Манчестер Сити», который находится на второй строчке. При этом у «МанСити» матч в запасе. 0

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