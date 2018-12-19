«Реал» обыграл «Касиму Антлерс» и вышел в финал клубного ЧМ

Мадридскийодержал победу над японским клубом(3:1) в 1/2 финала Клубного чемпионата мира ФИФА, проходящего в ОАЭ.

Счет в матче перед перерывом открыл испанский клуб. На 44-й минуте на левом краю атаки Гарет Бэйл обыгрался накоротке с Марсело, получив передачу в касание от бразильца уже в чужой штрафной, а далее валлиец закатил мяч в дальний угол ворот.

На 53-й минуте Ямомото ошибся у штрафной «Касимы», затем Чжун постарался помочь своему вратарю, вышедшему из ворот, но лишь протолкнул мяч на ход Бэйлу, который уже закатил снаряд в пустой створ.

Спустя две минуты Марсело не стал сам пробивать по воротам с радиуса штрафной, а сделал передачу чуть левее, Бэйл мяч принял, а затем шикарным ударом поразил дальний верхний угол ворот, оформив хет-трик.

Отквитать один мяч «Касима» сумела на 78-й минуте. Сёма Дои после скидки головой получил мяч, немного приблизился к воротам и пробил точно под дальнюю штангу.

«Реалу» предстоит оспаривать трофей с хозяевами турнира — с «Аль-Айн» из ОАЭ. «Касима Антлерс» встретится с аргентинской командой «Ривер Плейт» в матче за третье место.

Напомним, матч за третье место и финал Клубного чемпионата мира состоятся 22 декабря.