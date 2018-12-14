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    Мостовой: «Спартак» не вышел в плей-офф из средней группы — это провал

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    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой — о поражение «красно-белых» в шестом туре группового этапа Лиги Европы от испанского «Вильяреала» (0:2).

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой
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    «Я и не рассчитывал, что "Спартак" выиграет. Да, у "красно-белых" были моменты, но и у "Вильярреала" — тоже, и испанцы свои реализовали. Москвичи не вышли в плей-офф из довольно средней группы — это провал.

    Рассказов с Ломовицким допустили детскую ошибку, когда "Вильярреал" забил второй мяч: соперник применил "стенку", а оба спартаковца развернулись в сторону того, через кого их обыгрывали. Это вообще смешно. Наверное, следствие неопытности. Молодые, ничего страшного, впереди большая футбольная карьера», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

    Напомним, «Спартак» с пятью очками в активе финишировали на последнем месте в группе. В следующую стадию от квартета вышли «Вильярреал» и венский «Рапид», победивший дома «Рейнджерс» (1:0). 0

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