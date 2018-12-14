«Лейпциг» не смог обыграть «Русенборг» и покинул Лигу Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы немецкийпринимал норвежский

«Русенборг» оставил немцев без еврокубков twitter.com/dierotenbullen 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед в счете на 47-й минуте благодаря голу Матеуса, однако гостям удалось отыграться на 86-й минуте. За норвежцев мяч забил Торе Региниуссен.

В другом матче группы, который проходил параллельно, «Селтик» на своем поле проиграл австрийскому «Зальцбург» со счетом 1:2.

С первого места в группе B в плей-офф вышли «Зальцбург» и «Селтик». 0