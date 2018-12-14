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    Определились возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы

    УЕФА Лига Европы Футбол России Зенит Краснодар Календарь Лиги Европы
    После того как определились все участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, стало известно, какие команды могут достаться «Зениту» и «Краснодару».

    Определились возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы
    Определились возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы
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    В плей-офф турнира питерская команда может встретиться со следующими противниками: БАТЭ, «Лацио», «Мальме», «Рапид» Вена, «Ренн», «Спортинг», «Фенербахче», «Цюрих», «Селтик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Виктория» Пльзень и «Галатасарай».

    Что касается «Краснодара», то «быкам» могут выпасть: «Айнтрахт», «Арсенал», «Байер», «Бетис», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» Загреб, «Зальцбург», «Челси», «Бенфика», «Интер» и «Наполи».

    Жеребьевка пройдет 17 декабря в Ньоне и начнется в 15:00 по мск.

    Отметим, что матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 14 и 21 февраля. 0

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