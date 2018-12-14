После того как определились все участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, стало известно, какие команды могут достаться

Определились возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы uefa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

В плей-офф турнира питерская команда может встретиться со следующими противниками: БАТЭ, «Лацио», «Мальме», «Рапид» Вена, «Ренн», «Спортинг», «Фенербахче», «Цюрих», «Селтик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Виктория» Пльзень и «Галатасарай».

Что касается «Краснодара», то «быкам» могут выпасть: «Айнтрахт», «Арсенал», «Байер», «Бетис», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» Загреб, «Зальцбург», «Челси», «Бенфика», «Интер» и «Наполи».

Жеребьевка пройдет 17 декабря в Ньоне и начнется в 15:00 по мск.

Отметим, что матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 14 и 21 февраля. 0