«Спартак» наказан закрытием фанатского сектора

наказан закрытием фанатской трибуны на ближайший домашний матч Российской Премьер-лиги.

Данное решение КДК РФС принял по итогам матча «Спартак» — «Локомотив» (2:1) из-за оскорблений со стороны фанатов в адрес голкипера «железнодорожников» Гилерме.

«По матчу "Спартак" — "Локомотив". У нас есть материалы делегата и материалы СМИ об оскорблении вратаря "Локомотива" Гилерме по расовому признаку и цвету кожи, а также скандирование ненормативной лексики.

На "Спартак" наложен штраф в размере 300 тысяч рублей, так как это рецидив. А также запрещен допуск зрителей на трибуну B на стадион "Открытие Арена" на один ближайший домашний матч чемпионата России по футболу», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Чемпионат».

Таким образом, фанатская трибуна на «Открытие Арене» будет закрыта на матче против «Краснодара». 0