Солари: Мы плохо сыграли у обоих ворот, и ЦСКА нас за это наказал

Главный тренер «Реала»прокомментировал крупное поражение от(0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

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После шести туров мадридская команда набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе В.

«Мне не понравилось то, что я увидел во втором тайме. Моя работа заключается в том, чтобы подготовить команду.

Сегодня у нас был очень молодой состав, зато ребята получили опыт и игровую практику.

Я разочарован. Да, мы еще до игры гарантировали себе первое место, но хотели завершить групповой этап победой. Не получилось.

Мы хорошо начали матч, здорово провели стартовые 30-35 минут. Но сегодня мы плохо сыграли у обоих ворот, и нас за это наказали», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Виктория Пльзень» и ЦСКА (по 7 очка) располагаются на третьем и четвёртом местах соответственно. Чехи вышли в 1/16 финала Лиги Европы, а ЦСКА завершил выступление в еврокубках. 0