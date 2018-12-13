«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Севилье», но вышел из группы

потерпел поражение отв матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча группы J, которая прошла в Испании на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 3:0.

Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте. Виссам Бен-Йеддер завладел мячом после неудачной скидки от Шарля Каборе, ворвался в штрафную и поразил дальний угол.

Спустя еще пять минут Бен-Йеддер оформил дубль, реализовав выход один на один со Станиславом Крицюком.

После этого «горожане» стали играть активнее, но своими моментами не воспользовались.

А в начале второго тайма судьба встречи была решена. Кристиан Рамирес получил прямую красную карточку за то, что вынес мяч рукой из ворот. Арбитр назначил в ворота гостей пенальти, который реализовал Эвер Банега.

Лига Европы. Группа J «Севилья» — «Краснодар» — 3:0 (2:0) Голы: 1:0 — 5 Бен-Йеддер, 2:0 — 10 Бен-Йеддер, 3:0 — 49, пенальти Банега«Севилья»: Вацлик, Каррису, Гомес, Эскудеро, Меркадо, Васкес, Меса, Банега (Амаду, 70), Промес, Бен-Йеддер (Навас, 72), Андре Силва (Муриэль, 77)«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Стоцкий, 51), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Шишкин, 77), Игнатьев (Куэва, 61)Предупреждения: Газинский (14), Промес (40), Рамирес (40), Банега (65)Удаление: Рамирес (48)

В параллельном матче этой группы «Акхисар Беледиеспор» на своем поле сыграл вничью со «Стандардом» — 0:0.

Таким образом, в 1/16 финала с первого места вышла «Севилья», а со второго — «Краснодар». Оба клуба набрали по 12 очков. «Стандард» остался третьим с 10 баллами, а «Акхисар Беледиеспор» замкнул турнирную таблицу с одним очком. 0