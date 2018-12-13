«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Севилье», но вышел из группы

Встреча группы J, которая прошла в Испании на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 3:0.
Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте. Виссам Бен-Йеддер завладел мячом после неудачной скидки от Шарля Каборе, ворвался в штрафную и поразил дальний угол.
Спустя еще пять минут Бен-Йеддер оформил дубль, реализовав выход один на один со Станиславом Крицюком.
После этого «горожане» стали играть активнее, но своими моментами не воспользовались.
А в начале второго тайма судьба встречи была решена. Кристиан Рамирес получил прямую красную карточку за то, что вынес мяч рукой из ворот. Арбитр назначил в ворота гостей пенальти, который реализовал Эвер Банега.
В параллельном матче этой группы «Акхисар Беледиеспор» на своем поле сыграл вничью со «Стандардом» — 0:0.
Таким образом, в 1/16 финала с первого места вышла «Севилья», а со второго — «Краснодар». Оба клуба набрали по 12 очков. «Стандард» остался третьим с 10 баллами, а «Акхисар Беледиеспор» замкнул турнирную таблицу с одним очком. 0