«Шальке» — «Локомотив»: счет 0:0 после первого тайма

Московскийиграет вничью с гельзенкирхенским(0:0) после первого тайма гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Самый опасный момент первого тайма в компенсированное время создали россияне. Баринов прошел вперед по правому флангу атаки и отпасовал в центр чужой штрафной, где Денисов в касание пробил выше створа ворот.

В параллельном матче группы D турецкий «Галатасарай» на своем поле уступает «Порту» со счетом 1:1.

Напомним, что «Локомотив» с тремя очками располагается на последнем месте в своей группе. Для выхода в плей-офф Лиги Европы московскому клубу необходимо обыгрывать сегодня «Шальке», а «Галатасарай» должен потерять очки в параллельном матче с «Порту». 0