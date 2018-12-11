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    «Бавария» потихоньку нащупывает свою игру, заявил Ковач

    Бавария Футбол Германии Аякс Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности к матчу с «Аяксом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Нико Ковач
    Нико Ковач
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    Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф. «Баварии» хватит ничьей, чтобы занять первое место, а «Аяксу» нужна победа. Во втором туре команды сыграли вничью в Мюнхене — 1:1

    «Мы потихоньку нащупываем свою игру, так что больших изменений в составе не ждите. Возможно, их не будет вовсе.

    "Аякс" — отличная команда, которую хорошо знают по всему миру. Нас ждет интересный матч, который мы намерены выиграть.

    Следовательно, нельзя повторять те ошибки, которые мы допустили в первой встрече с "Аяксом".

    Мы очень рады, что Левандовски снова начал забивать. Наша команда всегда может на него положиться.

    В этом сезоне Роберт уже забил 19 мячей, что говорит само за себя. Левандовски — это лицо нынешней Баварии», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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