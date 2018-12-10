Ибрагимович не перейдет в «Милан», заявил Леонардо

Спортивный директорзаявил, что шведский нападающийне вернется в чемпионат Италии.

«Ибрагимович не вернется в "Милан". Он дал слово "Гэлакси", что продлит контракт. Мы думали о его возвращении, и он тоже думал об этом, но он сдержал свое слово и останется в МЛС. С самого начала он говорил нам, что, если в "Гэлакси" удовлетворят его условия, он останется. Они сделают это, поэтому он остается с ними», — цитирует Леонардо Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович подпишет с «Миланом» шестимесячный контракт с возможностью продления ещё на год. Напомним, что форвард выступал за итальянский клуб с 2010 по 2012 год.

Отмечается, что «Милан» будет искать кандидатов на усиление состава в других клубах. Так, Леонардо заявил, что рассматривает кандидатуру испанского полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса, однако клуб еще не делал официального предложения. 0