ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ванкувер»НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайба Голдобина и передача Яковлева
  • 09:32
    • Юниорская сборная России обыграла канадцев в Мировом кубке вызова
  • 08:00
    • «Милуоки» в гостях обыграл «Торонто», «Шарлотт» продлил серию поражений «Нью-Йорка»
  • 01:21
    • «Ривер Плейт» в четвертый раз выиграл Кубок Либертадорес
  • 00:50
    • «Милан» разошелся миром с «Торино»
  • 21:27
    • «Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»
    Все новости спорта

    Ибрагимович не перейдет в «Милан», заявил Леонардо

    Трансферы Футбол Италии Милан MLS Футбол Англии Челси
    Спортивный директор «Милана» Леонардо заявил, что шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не вернется в чемпионат Италии.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ибрагимович не вернется в "Милан". Он дал слово "Гэлакси", что продлит контракт. Мы думали о его возвращении, и он тоже думал об этом, но он сдержал свое слово и останется в МЛС. С самого начала он говорил нам, что, если в "Гэлакси" удовлетворят его условия, он останется. Они сделают это, поэтому он остается с ними», — цитирует Леонардо Sky Sport Italia.

    Ранее сообщалось, что Ибрагимович подпишет с «Миланом» шестимесячный контракт с возможностью продления ещё на год. Напомним, что форвард выступал за итальянский клуб с 2010 по 2012 год.

    Отмечается, что «Милан» будет искать кандидатов на усиление состава в других клубах. Так, Леонардо заявил, что рассматривает кандидатуру испанского полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса, однако клуб еще не делал официального предложения. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабря
  • 03/12/2018 в 20:40
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Арсенал»
  • 3.10
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» может одержать четвертую в сезоне победу над «Авангардом»
  • «Металлург» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Кто уйдет на каникулы в хорошем настроении?
  • «Ахмат» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Вспомнит ли «Эвертон» о победах?
  • «Эвертон» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» — «Борнмут» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МЮ» обыграл «Фулхэм», «МанСити» уступил «Челси»Обзор матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 21:400
  • 09:15
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с 18-летним хавбеком
  • 09:00
    • Ибрагимович не перейдет в «Милан», заявил Леонардо
  • 19:59
    • ЦСКА продлил победную серию, обыграв «Салават Юлаев»
    «Челси» забил дважды Футбол Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»«Манчестер Сити» был потрясен в Лондоне, пропустив дважды от «Челси» и не сумев справиться с обороной соперника Вчера в 19:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» сократит отставание от лидеров
  • 5.16
    •
  • 01:54
    • Стоцкий: «Краснодар» постарается догнать «Зенит»
  • 01:38
    • Сорокин: Был стимул обыграть «Зенит», потому что я оказался ему не нужен
  • 01:05
    • «Бетис» обыграл «Райо Вальекано»
    «МЮ» поднялся на шестое место АПЛ Футбол «МЮ» без Погба способен добиться успехаРеакция прессы на матч «МЮ» — «Фулхэм» Вчера в 17:320
  • 19:50
    • Конькобежцы Румянцев и Семериков — призёры этапа Кубка мира в Польше
  • 18:30
    • «Краснодар» дома сыграл вничью с «Уфой»
  • 17:45
    • «Локомотив-Кубань» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие