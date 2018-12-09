«Шальке» и «Локомотив» рассудят греки

назначил на матч 6-го тура группового этапамеждубригаду арбитров из Греции.

Главным судьей будет Тасос Сидиропулос. В качестве лайнсменов назначены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. На лицевых линиях Сидиропулосу будут помогать Анастасиос Папапетру и Иоаннис Пападопулос. Резервным судьей отработает Дамианос Эфтимиадис.

Матч «Шальке» — «Локомотив» состоится во вторник, 11 декабря. Встреча начнется в 20:55 по московскому времени.

Чтобы выйти в Лигу Европы, москвичам нужна победа при условии, что «Галатасарай» потеряет очки в игре с «Порту». 0