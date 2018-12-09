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    «Реал Сосьедад» уступил «Вальядолиду»

    Примера Футбол Испании Вальядолид Реал Сосьедад Календарь Примеры
    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» в гостях обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

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    Голы в составе победителей оформили Тони Суарес и Антоньито.

    У хозяев единственный мяч забил Микель Оярсабаль.

    «Вальядолид» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата, «Реал Сосьедад» расположился на 12-м месте.

    Примера. 15-й тр
    «Реал Сосьедад» — «Вальядолид» — 1:2 (0:1)
    Голы: Вилья, 16 (0:1). Антоньито, 54 (0:2). Оярсабаль, 62 (1:2)«Реал Сосьедад»: Мойя, Морено, Сальдуа, Эрнандез (Баутиста, 65), Ле Норман, Ильярраменди, Мерино (Пардо, 71), Хуанми (Рамирес, 46), Виллиан Жозе, Янузай, Оярсабаль«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Мичел (Ануар, 90), Рубен Алькарас, Вилья (Борха, 75), Кеко, Оскар Плано, Энес Унал (Чоп, 79)Предупреждения: Калеро, 4. Мерино, 66. Мичел, 71. Сальдуа, 73
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