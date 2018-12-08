«Ливерпуль» разгромил «Борнмут», Салах оформил хет-трик

В матче 16-го тура Английской Премьер-лигипотерпел домашнее поражение от— 0:4.

В составе мерсисайдцев хет-трик на свой счет записал египетский форвард Мохамед Салах, поразивший ворота соперника на 25-й, 48-й и 77-й минутах.

Еще один мяч в собственные ворота отправил на 68-й минуте защитник «Борнмута» Стив Кук.

«Ливерпуль» набрал 42 очка и вышел в лидеры чемпионата, опередив на один балл «Манчестер Сити», который свой матч 16-го тура проведет позднее. «Борнмут» с 23 очками располагается на седьмом месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 16 декабря на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Борнмут» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».