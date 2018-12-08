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    «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», Салах оформил хет-трик

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    В матче 16-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмут» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:4.

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    В составе мерсисайдцев хет-трик на свой счет записал египетский форвард Мохамед Салах, поразивший ворота соперника на 25-й, 48-й и 77-й минутах.

    Еще один мяч в собственные ворота отправил на 68-й минуте защитник «Борнмута» Стив Кук.

    «Ливерпуль» набрал 42 очка и вышел в лидеры чемпионата, опередив на один балл «Манчестер Сити», который свой матч 16-го тура проведет позднее. «Борнмут» с 23 очками располагается на седьмом месте.

    В следующем туре «Ливерпуль» 16 декабря на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Борнмут» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».

    АПЛ. 16-й тур
    «Борнмут» — «Ливерпуль» — 0:4 (0:1)
    Голы: Салах, 25 (0:1). Салах, 48 (0:2). Кук, 68 — в свои ворота (0:3). Салах, 77 (0:4)«Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс (Мингс, 83), Кук, Фрэнсис, Сермен, Лерма, Брукс (Муссе, 65), Станислас (Рико, 83), Кинг, Фрэйзер«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вайналдум, Фабинью, Кейта (Лаллана, 65), Шачири (Мане, 65), Роберту Фирмину (Хендерсон, 81), СалахПредупреждения: Аке, 12. Лерма, 15. Фабинью, 70
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