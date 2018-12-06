«Челси» на выезде проиграл «Вулверхэмптону»

«Челси»
twitter.com/ChelseaFC
Единственный гол «синих» забил на 18-й минуте Рубен Лофтус-Чик. После перерыва в составе победителей отличились Рауль Хименес (59) и Диогу Жота (63).
«Челси» с 31 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги, а «Вулверхэмптон» с 19-ю баллами расположился на 12-й строчке.
АПЛ. 15-й тур
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Челси» — 2:1 (0:1)
Голы: Лофтус-Чик, 18 (0:1). Хименес, 59 (1:1). Жота, 63 (2:1)«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Коади, Винагре, Жоау Моутинью, Саисс, Гиббс-Уайт (Элдер Кошта, 72), Хименес (Дендонкер, 81), Жота (Иван Кавалейру, 88)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Фабрегас, Лофтус-Чик, Канте (Ковачич, 77), Виллиан (Педро, 65), Азар, Мората (Жиру, 65)Предупреждения: Саисс, 37. Жоау Моутинью, 54. Коади, 61. Фабрегас, 64. Винагре, 68. Жиру, 85. Алонсо, 90+1. Кристенсен, 90+4