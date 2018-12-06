«Челси» на выезде проиграл «Вулверхэмптону»

Лондонский «Челси» потерпел выездное поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 15-го тура АПЛ.

Единственный гол «синих» забил на 18-й минуте Рубен Лофтус-Чик. После перерыва в составе победителей отличились Рауль Хименес (59) и Диогу Жота (63).

«Челси» с 31 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги, а «Вулверхэмптон» с 19-ю баллами расположился на 12-й строчке.