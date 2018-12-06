«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли»

В матче 15-го тура английской Премьер-лигипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:3.

За хозяев отличился Джек Корк (54). В составе победителей точные удары на свой счёт записали Джеймс Милнер (62), Роберто Фирмино (69) и Шердан Шакири (90+1).

«Ливерпуль» продлил серию без поражений со старта нового сезона АПЛ (12 побед, три ничьи) и с 39 очками и дет на 2-м месте.

«Бёрнли» продлил серию без побед до восьми встреч (две ничьи, шесть поражений) и с 9 очками остался на 19-й строке.