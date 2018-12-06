«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли»

Фрагмент матча
twitter.com/LFC
За хозяев отличился Джек Корк (54). В составе победителей точные удары на свой счёт записали Джеймс Милнер (62), Роберто Фирмино (69) и Шердан Шакири (90+1).
«Ливерпуль» продлил серию без поражений со старта нового сезона АПЛ (12 побед, три ничьи) и с 39 очками и дет на 2-м месте.
«Бёрнли» продлил серию без побед до восьми встреч (две ничьи, шесть поражений) и с 9 очками остался на 19-й строке.
АПЛ. 15-й тур
«Бернли» — «Ливерпуль» — 1:3 (0:0)
Голы: Корк, 54 (1:0). Милнер, 62 (1:1). Роберту Фирмину, 69 (1:2). Шачири, 90+1 (1:3)«Бернли»: Харт, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Брэйди (Леннон, 71), Уэствуд, Вуд (Воукс, 71), Гвюдмундссон, Барнс (Выдра, 83)«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Морено (Салах, 65), Гомез (Александр-Арнолд, 23), Милнер, Хендерсон, Кейта, Старридж, Шачири, Ориги (Роберту Фирмину, 66)Предупреждение: Выдра, 86